مخالفات جسيمة.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار



كتب- عمرو صالح:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لـ"قناة النهار"، للتحقيق في الشكاوى التي وصلت للمجلس حول برنامج "شاى بالياسمين" تقديم ياسمين الخطيب، وتحديد المسئولية القانونية للمسئولين بالقناة، وعدم اتخاذهم الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخالفات قبل ظهورها على الشاشة.

وقال المجلس الأعلى للإعلام في بيان له، إن ذلك يأتي بناءً على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى الحلقات، المسيئة للقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التى تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.

وأكد المجلس، أن الحلقة حملت مخالفات جسيمة للأكواد والمعايير الإعلامية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأكواد والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض فى السمعة الشخصية.