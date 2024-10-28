وزير الأوقاف يستقبل مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية لبحث التعاون

كتب- محمود أبو طالب:

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفير أحمد فريد نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بحضور الدكتور طارق عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك في مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية لتعظيم دور وجهود وزارة الأوقاف في نشر ثقافة التسامح والاعتدال في الخارج، خصوصاً في القارة الأفريقية، حيث تشكّل أفريقيا عمقًا استراتيجيًا لمصر، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدينية المناظرة في القارة الأفريقية وفي العالم؛ لنشر خطاب ديني يحفظ الأوطان ويبني الإنسان ونشتبك به مع عصرنا وثقافته وأزماته.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يعزز الجهود المبذولة لإيصال صورة الإسلام المعتدل للعالم، ويسهم في تقوية الروابط الثقافية والدينية مع مختلف الشعوب.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتقديم خطاب ديني يتماشى مع روح العصر وثقافته، ويركّز على مواجهة الأزمات المعاصرة من خلال نشر مبادئ التسامح والتعايش.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية على التنسيق التام مع وزارة الأوقاف لدعم جهودها في إيصال الخطاب الديني المستنير إلى العالم من حولنا، مشيراً إلى أهمية تكامل قوى مصر الناعمة في التأثير الثقافي والديني على الساحة الدولية.

وأوضح أن هذا التعاون يسهم في تعزيز مكانة مصر ويبرز دورها الحضاري، حيث تُعد مصر واحدة من أهم الدول التي تمتلك إرثاً دينياً وثقافياً غنياً يسهم في بناء الجسور مع الشعوب الأخرى، ويعزز من التفاهم المتبادل مع مختلف الثقافات.