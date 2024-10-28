وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العربية للهندسة كفاءة الأداء وخفض استهلاك الوقود

كتب- محمد صلاح:

بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس طارق سعيد العضو المنتدب لدي الشركة العربية للهندسة والتوزيع، إحدي وكلاء شركة جنرال اليكتريك فيرنوفا الأمريكية، العمل المشترك وزيادة التعاون فى تحسين معدلات الغاداء لوحدات توليد الكهرباء وكفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود، وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج.

ويأتي ذلك في إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية والتوسع فى توليد الكهرباء النظيفة.

واستعرض عصمت مجالات التعاون والعمل المشترك فى مختلف القطاعات لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وحمايتها وتأمينها فى ظل التغير المستمر فى الأحمال.

كما تم بحث الدور الفعال فى تنفيذ خطط الصيانة وتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الأداء للتوربينات وتطوير الوحدات لتصل الى طاقتها التشغيلية القصوى فى أقل توقيت زمنى لمجابهة التغير فى الأحمال وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وعمل الدراسات الخاصة باستقرار الشبكة وتأمين استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية ومجابهة الطوارئ وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى مراكز التحكم واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة ومختلف المجالات الأخري.

وتطرق الاجتماع إلى استراتيجية الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة وخطة العمل خلال السنوات المقبلة وما يتطلبه ذلك من تدعيم للشبكة فى مناطق محطات التوليد بواسطة الشمس والرياح.

كما تطرق الاجتماع كذلك إلي إعادة التشغيل والاستخدام الأمثل لبعض وحدات التوليد لتحقيق الأهداف المرجوة بخفض تكلفة انتاج الكيلوات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والتوسع فى الطاقات المتجددة، ودعم ومساندة القطاع الخاص الذى يقود مجالات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة .

وأكد عصمت أن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول فى الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها على التوازي مع خطة شاملة للتشغيل الاقتصادي لمحطة توليد الكهرباء من خلال برامج للصيانة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض استخدام الوقود.

وأشار إلى استمرار العمل على الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية فى ضوء خطة التشغيل، موضحا أهمية العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل استهلاك الوقود وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده ومواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الكهرباء والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وأضاف عصمت أن الوزارة تعمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ، وأن هناك انفتاحا على التعاون مع شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص الذى يقود خطة الدولة للاعتماد على الطاقات المتجددة وفقا لمخطط زمنى واستراتيجية عمل.