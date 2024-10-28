مجلس الشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية ودعم الفلاح

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، في الجلسة العامة اليوم الإثنين، طلب المناقشة العامة المقدم منه، الذي يهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، حيث يعتبر هذا المشروع أحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وترأس الجلسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن التوسع في الرقعة الزراعية يُعد من الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تعاني منها الدول النامية، بما فيها مصر، موضحًا أن زيادة عدد السكان تتطلب استجابة فورية لضغط الطلب على الغذاء، مما يستلزم زيادة المساحات المزروعة.

وقال: التوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل، مما يُقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والتوسع في الرقعة الزراعية يُعد ضرورة ملحة بسبب التحديات الناتجة عن النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبنت مشاريع طموحة مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان، الذي يهدف إلى إنشاء مجتمع متكامل في الأراضي الجديدة، مما سيؤدي إلى زيادة المساحة العمرانية بحوالي 5% بحلول عام 2030، وتناول التأثير الإيجابي لهذه المشاريع على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أهمية استخدام تقنيات الري الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة، أن التوسع الزراعي ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول، خصوصاً مصر.

وفي سياق متصل، استعرض النائب أحمد الشرانى طلب مناقشة عامة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح المصري، الذي يُعتبر شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الشرانى أن دعم وتمكين الفلاح يعد من الآليات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تلعب الزراعة دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الفلاح المصري هو العمود الفقري لقطاع الزراعة، ولكنه يواجه العديد من التحديات، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة وغياب الدعم الكافي.

وشدد الشرانى على ضرورة دعم الفلاح المصري وتزويده بالآليات اللازمة لمواجهة التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المالي أو الإرشاد الزراعي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يسهم في تحسين مستوى معيشته وزيادة الإنتاجية الزراعية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وتابع: تمكين الفلاح هو خطوة ضرورية لنهضة القطاع الزراعي في مصر وتحقيق التنمية المستدامة.