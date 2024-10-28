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قرار جديد من المترو قبل مباراة الأهلي والعين الإماراتي غدًا

04:48 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

مباراة الأهلي والعين الإماراتي

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، عن عدة إجراءات خاصة بمباراة الأهلي والعين الإماراتي غدا الثلاثاء، التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وقالت الشركة، في بيان، إنه سيتم توفير قطار مترو كل 4 دقائق ونصف فقط وذلك بداية من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 7 مساءً، كما يسري ذلك خلال الفترة من 10 مساءً وحتى 12:30 صباحًا، قبل وبعد المباراة.

وأضافت الشركة، أن زمن التقاطر سيكون 9 دقائق بين كل قطار وآخر وذلك للقادمين فقط من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تسهيل عملية نقل المشجعين من وإلى ملعب المباراة وفي أقل وقت ممكن.

مترو الأنفاق الخط الثالث لمترو الأنفاق القطار الكهربائي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين ستاد القاهرة الدولي
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