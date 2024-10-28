حقيقة هدم مقبرة شيخ الإسلام العز بن عبد السلام.. أول تعليق رسمي

كتب- محمد نصار:

كشف وليد محمد يوسف، مدير الجبانات بمحافظة القاهرة، حقيقة ومدى صحة الصور المتداولة بشأن هدم مدفن الفقيه البارز العز بن عبد السلام، ضمن الإزالات الجارية في المنطقة.

وقال وليد، في تصريح خاص إلى "مصراوي"، إن ما يٌثار حول هذا الأمر غير صحيح، لافتًا إلى أن هذه الصور متداولة منذ عدة سنوات وحتى الآن لم يتم هدم المدفن.

وأضاف مدير الجبانات بالقاهرة، أن مقبرة شيخ الإسلام وقاضي القضاة العز بن عبد السلام لا تدخل ضمن أعمال الإزالات في منطقة الإمام الشافعي.

وفي ذات السياق، نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى بمحافظة القاهرة، صحة هذه الادعاءات الخاصة بهدم مقبرة العز بن عبد السلام، لافتًا إلى عدم وجودها ضمن أعمال الإزالات بمنطقة مقابر الإمام الشافعي.

وقال المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن بعض أجزاء المدفن تهدمت بالفعل على مدار السنوات الماضية، مشددًا على أن هذا الأمر ليس له علاقة بأي عمليات هدم أو إزالة للمقابر.