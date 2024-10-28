قمة الإبداع الإعلامي.. صانعة محتوى: السوشيال ميديا قوة كبيرة.. والمحتوى الجيد هو المفيد للناس

كتب- أحمد السعداوي:

شهدت قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، في يومها الثاني، اليوم الإثنين، عقد جلسة حوارية مع أسما رؤوف، سفيرة العلامة التجارية لوزارة السياحة المصرية، ومنشأة محتوى سفر، ومقدمة برامج تليفزيونية.

وأكدت أسما رؤوف، خلال لقائها الشباب على هامش القمة، أن السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدَّين، وهي قوة كبيرة جدًّا ينبغي استغلالها، والعمل على تدعيم المحتوى الإيجابي والبناء والقوي، كما أنها قد تكون في اتجاه معاكس حال استغلالها بصورة سلبية.

وشددت أسما رؤوف على ضرورة تحديد المحتوى البناء الذي سيقدمه صانع المحتوى، ويُحدد كيف سيخاطب جمهوره، ويجمع المعلومات الكافية عن الموضوع؛ حتى يتحدث بثقة لجمهوره، دون خوف أو تردد.

وأشارت سفيرة العلامة التجارية لوزارة السياحة المصرية إلى أن المحتوى الجيد هو المؤثر في الناس، والمحتوى الذي يفيد الآخرين، ويجعل مُقدم المحتوى فخورًا به.

وشددت رؤوف على أن الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة المحتوى؛ ولكن يجب أن يتعلم صانع المحتوى المهارات التي تعينه على توصيل تلك الإمكانات للجمهور المستهدف.

وأوضحت سفيرة العلامة التجارية لوزارة السياحة المصرية أنها تكتب "اسكربت" المحتوى الذي تقدمه بنفسها، وتستطيع العمل على كل مراحل الفيديو التي تعمل عليه حتى وصوله إلى الجمهور المستهدف.