قمة الإبداع الإعلامي.. صانعو دراما: مصر "برازيل الفن" والأولى دراميًّا في المنطقة كلها

كتب- أحمد السعداوي:

شهدت فاعليات اليوم الثاني من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، اليوم الإثنين، عقد جلسة بعنوان "من الفكرة إلى الصور: فنون الإخراج والتصوير الناجح"، بمشاركة المخرج رؤوف عبد العزيز، ومدير التصوير حسين عسر، وأدار الجلسة الإعلامية سحر صبري، المذيعة بقناة النيل للأخبار.

وأكد المخرج رؤوف عبد العزيز، خلال كلمته في الجلسة، أن العاملين في الدراما المصرية (محظوظون) بأنهم جزء منها؛ سواء في مجال صناعة الدراما التليفزيونية أو السينمائية، مضيفًا: "الدراما المصرية على مر الزمان دائمًا ما تتعرض لضغوط كبيرة جدًا، ومع ذلك؛ فهي الأولى في المنطقة، وستظل الأولى".

وأضاف عبد العزيز: "إذا كانت البرازيل معروفة عالميًّا وإقليميًّا بأنها منبع للاعبي كرة القدم المتميزين؛ فإن مصر هي برازيل الفن في المنطقة كلها".

ولفت المخرج إلى أنه على الرغم من وجود طفرة في الإنتاج الدرامي في عدد من الدول في المنطقة؛ فإن الدراما المصرية تظل صاحبة الريادة والسبق؛ فهي دراما منتعشة ولها كل الأنماط، سواء في مجال الإنتاج والجودة الفنية.

وأكد المخرج رؤوف عبد العزيز عدم تفضيله مشاركة الشباب في الورش التي تُعقد لكتابة السيناريو والحوار للأعمال الفنية، لعدم وجود ترابط، أو روح في تلك الأعمال، مهما كان السيناريو مكتمل الأركان من سيناريو وحوار وسرد؛ لكن تظل مفتقدة (الروح)، إلا لو توفرت لها ظروف النجاح، وذلك في موضوعات بعينها، سواء الأعمال التاريخية أو العلمية.

وأكد مدير التصوير حسين عسر أن الدراما المصرية شهدت طفرة في الفترة الماضية، مع الاهتمام بالجودة، والمحتوى، والمضمون، بفضل الاهتمام الكبير بالفن والدراما المصرية، مشيرًا إلى استخدام أساليب حديثة في الأعمال الفنية، والتي توازي جودة ومعايير عالمية في عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية.