وزير التموين: إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية بالشرقية وبني سويف بـ4.8 مليار جنيه

كتب- محمد سامي:

وقَّع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبني سويف، تتضمن أنشطة متنوعة؛ منها هايبر ماركت، وأسواق جملة، ومناطق ترفيهية، وأندية اجتماعية، وخدمات حكومية، ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة.

يأتي ذلك نفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، ووقعت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية.

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التجارة الداخلية تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي؛ حيث تُسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وفي اقتصاد يتسم بالتنافسية المتزايدة، نجد أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حلاً فعّالاً لتجاوز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، كما تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى التي تعمل على وصول المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، وهي تلعب دوراً أساسيًّا في تسهيل حركة السلع والخدمات بين محافظات الجمهورية.

ولفت فاروق إلى أن تطوير البنية الأساسية يسهم في تعزيز الربط بين المنتجين والمستهلكين؛ مما يعزز من استقرار الأسعار ويزيد من جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، وأن المشروعات الجديدة المقرر إنشاؤها في محافظتَي الشرقية وبني سويف، ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة، ويقدر إجمالي استثمارات المناطق الثلاث بـ4.8 مليار جنيه.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق هذا الهدف، وتقوم وزارة التموين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بتنفيذ عدد أكثر من 18 مشروعًا في مجال التجارة الداخلية في 12 محافظة بتكلفة استثمارية قد تتعدى 60 مليار جنيه، ومن المقرر التوسع في إنشاء مثل هذه المناطق في باقي محافظات الجمهورية مستقبلاً، واليوم نحتفل بتوقيع عقود مشروعات أخرى تهدف الى تحقيق شراكات قوية تسهم في تحسين البيئة التجارية، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الخدمات المرتبطة بهذا القطاع القوى، وكذلك تعمل على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الوصول إلى الأسواق.

ووجه وزير التموين بتذليل أية عقبات تواجه المطورين في تنفيذ المشروعات والمراكز التجارية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى بالمحافظات المختلفة .

واستعرضت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أهمية إنشاء المشروعات والمراكز التجارية الجديدة، حيث تتضمن هذه المشروعات منطقة أرض الكريمات ببني سويف، على مساحة 47 فدانًا وباستثمارات تقترب من 3.8 مليار جنيه، وتوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة مركز تجاري وأسواق جملة ومنطقة ترفيهية وناديًا اجتماعيًّا رياضيًّا وقاعة مؤتمرات ومراكز تدريب وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات ومخازن أدوية، ومنطقة أرض مصنع الثلج بمحافظة بني سويف على مساحة 2350 مترًا باستثمارات نحو 400 مليون جنيه، وتوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة مركز تجاري وهايبر ماركت ومعارض تجارية، والمنطقة الثالثة بأرض العصلوجي بمحافظة الشرقية، على مساحة 4 أفدنة وباستمارات تقرب من 600 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم، ومن المقرر الانتهاء من هذه المشروعات خلال عامَين، لافتةً إلى أن وزير التموين وجَّه بتذليل أية عقبات تواجه المطورين في تنفيذ المشروعات والمراكز التجارية.

ووقَّع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة العمل والاستعانة بأحد أهم المراكز البحثية في مصر، بروتوكول تعاون مع مركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بمعهد التخطيط القومي، حيث يتميز بتقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية في مجالات التخطيط والتنمية وهو مركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC.

ووقَّع البروتوكول كل من الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور مصطفى أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، والرئيس التنفيذي لمركز تحليل البيانات والاستشاراتCDAC .