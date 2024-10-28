بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. المنطقة الشمالية العسكرية تُطلق "أسبوع الخير" لخدمة آلاف الأُسر

كتب- محمد سامي:

أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية "أسبوع الخير"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والذي تضمن عددًا من المبادرات، لخدمة مختلف فئات المجتمع الأولى بالرعاية، بالمحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية .

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني، وتقديم كل أوجه الدعم؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتضمن "أسبوع الخير" مبادرة "بلدك معاك" التي تستهدف دعم أربعمئة شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بكل المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، ومعاونتهم في بدء حياة أُسرية مستقرة .

وتضمن الأسبوع جناحًا للقوافل الطبية، والذي يستهدف تقديم الخدمة الطبية وكل أوجه الرعاية الصحية المتطورة في عدد من التخصصات الطبية لأكثر من عشرة آلاف أسرة، وجناح لـ(قادرون باختلاف) لتقديم المستلزمات الخاصة بهم، وبالمكفوفين، والتي تسهم في دمجهم داخل المجتمع .

وشمل الأسبوع عددًا من المبادرات؛ منها مبادرة "أحسن صاحب"، لتقديم كل سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبادرة "راجعين للمدارس" لدعم الأبناء بالمستلزمات الدراسية، ومبادرة "بالهناء والشفاء" لتوزيع مواد غذائية وسلع تموينية ولحوم طازجة على عشرة آلاف أسرة، ومبادرة "الكساء" لتوزيع 120 ألف قطعة ملابس جديدة لمختلف الأعمار .

وألقى اللواء أ.ح هشام حسني حسن، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمةً وجَّه خلالها الشكرَ والتقديرَ لصندوق تحيا مصر، والقائمين على فاعليات "أسبوع الخير" من مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، مؤكدًا حرص القيادة العامة على دعم كل الفئات الأولى بالرعاية، لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري العظيم .