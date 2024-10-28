وزير التموين: 4.8 مليار جنيه تكلفة استثمارات إنشاء المناطق التجارية الجديدة

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التجارة الداخلية بشأن المشروعات والمراكز التجارية الجديدة، المقرر إنشاؤها في محافظتَي الشرقية وبني سويف، ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة، ويقدر إجمالي استثمارات المناطق الثلاث بـ4.8 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال فاعليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتَي الشرقية وبني سويف، وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة؛ منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة.

جاء ذلك في حضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.

ووقعت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية مع كل من المهندس محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، والمهندس علاء شوقي رئيس مجلس إدارة شركة تشيلو.