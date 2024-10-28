وزير الزراعة: 330 ألف فلاح استفادوا من مبادرة تسوية الديون المتعثرة

كتب- محمد نصار:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة البنك الزراعي المصري لتسوية الديون المتعثرة، استفاد منها 330 ألف فلاح بإجمالي مديونية تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه.

وأضاف "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لدعم الفلاح حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة (مُدعمة) بعائد ميسر وبسيط 5% فقط ، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه، بدعم سنوي تخطى 5 مليارات جنيه تتحملها الدولة.

وأوضح أنه تم إدراج التمويل اللازم لتطوير مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5%، لتخفيف الأعباء على صغار المربين.

كما تتحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالي 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيمًا للمربي الصغير.

وتابع أنه نظرًا لتعثر بعض أصاحب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص فقد تم الدعوة لعقد اجتماع معهم بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري وتم دراسة المعوقات وتم التوصل إلى قيام البنك بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وأمنة.