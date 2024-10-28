وزير الزراعة: إنتاج 400 ألف قصبية لتحسين السلالات المحلية

كتب- محمد نصار:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدى صغار المربيين وتوفير احتياجات التلقيح الاصطناعي.

وأضاف "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن إنتاج القصيبات بلغ 400 ألف قصيبة تم استخدامهم في التلقيح الاصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها.

وتابع أنه خلال هذه الفترة تم تدريب 130 متدربًا جديدًا في مجال التلقيح الاصطناعي موزعين في القرى بمحافظات الجمهورية، كما تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي 65 مليون جرعة.

وحفاظا على رؤوس الثروة الحيوانية من (الأبقار - الجاموس - الأغنام - الماعز) فقد تم تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية (الحمى القلاعية - حمى الوادي المتصدع - طاعون المجترات - جدري الأغنام)، بعدد 7 ملايين جرعة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأضاف "فاروق" أنه تم تنفيذ 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية للفلاحين والمربيين وتم علاج وفحص 425 ألف رأس خلال الثلاثة أشهر الماضية، وتم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بإجمالي 3564 موافقة.