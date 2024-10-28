وزير الزراعة: نتفاوض لفتح 5 أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

كتب- محمد نصار:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التوسع في الرقعة الزراعية يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فائض من محاصيل الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير.

وأضاف "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوزارة نجحت في الثلاث شهور الماضية في فتح أسواق جديدة، مثل السوق الصيني أمام الرمان المصري وسوق كوستاريكا أمام البصل الطازج.

وتابع: يتم تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 160 دولة، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير في مجال الصادرات الزراعية، وجار التفاوض مع 5 دول لفتح أسواق تصديرية جديدة لنفاذ 4 محاصيل وهي (فنزويلا أمام الفاصوليا، نيوزيلاندا وفيتنام أمام العنب، ماليزيا أمام المانجو، كوريا الجنوبية أمام البطاطس).

وأوضح أن من أهم الصادرات الزراعية المصرية: (الموالح - البطاطس - البصل الطازج - العنب - الفاصوليا - البطاطا - المانجو - الفراولة - الرمان)، وتم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.