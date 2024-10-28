رئيس برلمانية "حماة الوطن": الدولة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

كتب- نشأت علي:

قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية؛ لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق.

وطالب رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بكشف جهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي.

ودعا النائب أيمن عبد المحسن إلى أهمية العمل على تمكين الفلاح، باعتباره أساسَ الاهتمام والنهوض بقطاع الزراعة؛ لتقوم بدورها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.