"وَأَعِدُّوا ‌لَهُمْ".. الأوقاف تعلن موضوعات خطبة الجمعة لشهر نوفمبر 2024م

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوعات شهر نوفمبر 2024م، في إطار إطلاق الدولة المصرية لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم، إن موضوعات خطبة الجمعة خلال شهر نوفمبر تستهدف تحقيق استراتيجية الدولة المصرية والأوقاف في محاورها المختلفة ، وفي مقدمتها محور بناء الإنسان ، والذي يتوافق مع الخطبة الأولى في شهر نوفمبر ، وستكون على النحو التالي :

* الجمعة الأولى من شهر نوفمبر بعنوان : "وَأَعِدُّوا ‌لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ"، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد إلى أهمية الأخذ بجميع أسباب القوة البشرية والاقتصادية والعلمية في مواجهة التحديات ، وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحور الاستراتيجي الثالث من محاور وزارة الأوقاف التي أطلقها معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وهو محور بناء الإنسان، كما يحقق المحور الاستراتيجي الرابع وهو صناعة الحضارة، جدير بالذكر أن هذه الجمعة بتاريخ الأول من شهر نوفمبر لعام 2024م ، الموافق للتاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ.

* الجمعة الثانية من شهر نوفمبر بعنوان "وَجَعَلْنَا ‌مِنَ ‌الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ"، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد إلى الحفاظ على كل قطرة ماء، والتحذير البالغ من هدر الماء والتفريط فيه ، وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحور الاستراتيجي الرابع من محاور وزارة الأوقاف وهو صناعة الحضارة ، جدير بالذكر أن هذه الجمعة بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر لعام 2024م ، الموافق السادس من شهر جمادى الأول لعام 1446هـ.

* الجمعة الثالثة من شهر نوفمبر بعنوان : "المال العام وحرمة التعدي عليه"، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد إلى أن المال العام هو منفعة عامة للجميع، وبيان خطورة التعدي عليه بأي صورة من الصور ، وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحورين الاستراتيجيين الثالث والرابع من محاور وزارة الأوقاف وهما بناء الإنسان وصناعة الحضارة، جدير بالذكر أن هذه الجمعة بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر لعام 2024م ، الموافق الثالث عشر من جمادى الأولى لعام 1446 هـ.

* الجمعة الرابعة من شهر نوفمبر بعنوان : "أنت عند الله غالٍ"، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد إلى احترام قدسية الإنسان بنيان الله وصنعته، والتحذير من الانتقاص منه بأي لفظ أو إشارة ، وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحورين الأول والثالث من محاور وزارة الأوقاف وهما مواجهة التطرف الديني وبناء الإنسان، جدير بالذكر أن هذه الجمعة بتاريخ 22 نوفمبر 2024م ، الموافق العشرين من جمادى الأول لعام 1446هـ.

* الجمعة الخامسة من شهر نوفمبر بعنوان : "الحياء خير كله"، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد إلى أهمية التحلي بخلق الحياء وأنه باب التقوى ومفتاح حب الناس ، وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحور الثالث من محاور وزارة الأوقاف وهو بناء الإنسان، جدير بالذكر أن هذه الجمعة بتاريخ 30 نوفمبر 2024م ، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأول لعام 1446هـ.