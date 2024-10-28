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الإنتاج بدأ.. وزير الزراعة: استصلاح أكثر من 2 مليون فدان

02:06 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

علاء فاروق وزير الزراعة

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كتب- محمد نصار:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه خلال السنوات الأخيرة استطاعت الدولة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء في مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت في الاستزراع والإنتاج.

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن هذه المساحات تقع ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجاري تنفيذها ومن أهمها:

1- مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق:

- الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان.

- شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان.

- سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان.

2- مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان.

3- مشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان.

4- مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى.

وفي ظل نقص الموارد المائية العذبة، فقد لجأت الدولة إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، فضلًا عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الري عبر تطبيق نظم الري الحديثة في كل مشروعات التوسع الأفقي الجديدة.

علاء فاروق وزير الزراعة مجلس الشيوخ استصلاح الأراضي مشروع تنمية الريف المصري
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