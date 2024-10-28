بعد الضوابط الجديدة.. هل تمنع بعض السيدات من أداء الحج أو العمرة دون تصريح سفر مسبق؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن المطارات المصرية بدأت في تنفيذ قرار جديد صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، يلزم بعض السيدات بالحصول على تصريح مسبق قبل السفر.

وحصل موقع "مصراوي" على نص الخطاب المرسل إلى الشركات والوكلاء، والذي جاء فيه التأكيد على أنه اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، ووفقًا لتعليمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بجمهورية مصر العربية، يجب على السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر إلى السعودية سواءً للزيارة أو العمل، تقديم طلب الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات، مع التأكيد على ضرورة توافر مبررات واضحة للسفر، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بالسفر من دون هذا التصريح.

وفي هذا الإطار، أضاف "وحيد"، أن هذا القرار لا يؤثر على السيدات الراغبات في السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة 2024.

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