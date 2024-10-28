تنفيذًا لوعده.. مدبولي يبدأ الجلسات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية

كتب- محمد سامي:

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجلسات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية، لمناقشة الملفات السياسية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى خلال اجتماع سابق عدد من القامات الفكرية، لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وخلال هذه الاجتماعات، وعد رئيس مجلس الوزراء، بعقد عدد من الجلسات التخصصية مع القامات الفكرية، لمناقشة الملفات السياسية.