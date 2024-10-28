وظائف خالية في قطاع النقل.. 5 جهات تطلب هذه التخصصات

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل عبر مجموعة من الهيئات التابعة لها عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المتاحة للتقديم خلال الفترة الحالية وخلال شهر نوفمبر المقبل.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة والتخصصات والشروط والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لوظائف قطاع النقل من خلال بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

وظائف هيئة الأنفاق

بدأ التقديم لها اعتبارًا من 8 أكتوبر 2024 ويستمر التقديم حتى 7 نوفمبر المقبل.

وتشمل الوظائف المعلن عنها، من قبل هيئة الأنفاق المصرية، ما يلي:

- رئيس الإدارة المركزية للبحوث الفنية والتصميمات.

- مدير عام الشبكات.

- مدير عام الأعمال الميكانيكية.

- مدير عام هندسة السكة.

- مدير عام الإدارة العامة للحصر والمراجعة الفنية للمستخلصات.

- مدير عام البحوث الفنية.

- مدير عام التصميمات.

- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات.

- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

- مدير عام المكتب الفني.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- مدير عام الإدارة العامة للتمويل.

- مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات.

- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وظائف قطاع النقل البحري

1- مدير إدارة وتنمية المواهب (وظائف إشرافية)

- بداية الإعلان: 2024/10/20

- نهاية الإعلان: 2024/11/19

- تقع على قمة وظائف إدارة وتنمية المواهب التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية، وتختص بالوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية المتاحة من خلال التدريب التحويلي اللازم والتوزيع الأمثل للعناصر البشرية.

2- مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة (وظائف إشرافية)

- بداية الإعلان: 2024/10/20

- نهاية الإعلان: 2024/11/19

- المهارات الأساسية: يُشرف على وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة للقطاع.

- يُتابع مراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المعتمدة ومدونة السلوك الوظيفي، وتعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص.

- المهارات الفنية: إجادة اللغات الإنجليزية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام التام بالقوانين واللوائح والإجراءات داخل القطاع.

3- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات

- بداية الإعلان: 2024/10/20

- نهاية الإعلان: 2024/11/19

- تقع على قمة وظائف الإدارة العامة لإدارة المشروعات بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وتختص بالقيام بالدراسات والبحوث الخاصة بالمشروعات المقدمة لتطوير المواني وتنمية الأسطول الوطني في ضوء السياسة العامة للدولة.

- وضع وتطوير خطة عمل واضحة ومعلنة للمشروعات التي يقوم بها القطاع والتأكد من اتساقها مع الخطة الاستراتيجية للقطاع.

4- مدير عام الإدارة العامة للسفن والتراخيص

- بداية الإعلان: 2024/10/20

- نهاية الإعلان: 2024/11/19

- يشرف على حصر سفن الأسطول الوطني التجارية على اختلاف أنواعها وحمولتها وما يتم نقله عليها من بضائع وركاب ونسب مساهمتها في نقل تجارة مصر الخارجية وتقديم المقترحات نحو تنمية هذا الأسطول وزيادة نسبة مساهمة السفن المصرية في نقل التجارة الخارجية.

- يشرف على إعداد محاضر اجتماعات لجنة التراخيص ومتابعة تنفيذ قراراتها وما يصدر عنها من توصيات واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

- بداية الإعلان: 2024/10/23

- نهاية الإعلان: 2024/11/24

- رئيس الإدارة المركزية لمراقبة العمليات ومستوى الخدمة.

- رئيس الإدارة المركزية للمعايير والمواصفات الفنية لخدمات النقل.

- المستندات المطلوبة: أصل + 6 صور تتضمن (طلب شغل وظيفة - بيان حالة وظيفية - شهادة قانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية - صورة البطاقة الشخصية - صور تقارير الكفاية لآخر 3 سنوات - 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 - بيان أبرز الإنجازات - بيان مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها -شهادة ميلاد كمبيوتر - صحيفة الحالة الجنائية).

وظائف الهيئة العامة للنقل النهري

- بداية الإعلان: 2024/10/24

- نهاية الإعلان: 2024/11/24

1- كاتب تسجيل (بالندب)

2- كاتب تراخيص (بالندب)

3- صراف خزينة (بالندب)

4- سائق سيارة (بالندب)

- العمر لا يزيد على 45 سنة.

- المستندات المطلوبة: بيان حالة وظيفية بـ (الجزاءات ـ تقارير تقويم الأداء لآخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز) - صورة بطاقة سارية - صورة رخصة قيادة عموم للسيارات درجة ثالثة سارية بالنسبة لوظيفة سائق.

وظائف المعهد القومي للنقل

أعضاء هيئة التدريس (مدرس - مدرس مساعد)

- بداية الإعلان: 2024/10/27

- نهاية الإعلان: 2024/11/26

- تقدم الطلبات باسم مدير المعهد بمقر المعهد القومي للنقل، وذلك بمقر المعهد شارع النصر - طريق النصر بمكتب سكرتارية الأمين العام بالمعهد في موعد غايته شهر من تاريخ النشر ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد النشر أو التي لا تكون مستوفاة الشروط، مرفقًا بها مسوغات التعيين المطلوبة.