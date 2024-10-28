العمل: صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه 2.2 مليار جنيه لـ 424 ألف عامل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية، برئاسة محمد جبران، وزير العمل، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 2.246 مليار جنيه، مستفيدًا منه 424,038 عاملًا في 3,986 منشأة.

وبحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، فإنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية "يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024"، تم تخصيص إعانات بلغت قيمتها 21.344 مليون جنيه لدعم 5,353 عاملًا في 35 منشأة، غالبيتها تعمل في قطاع السياحة.

واستعرض "مجلس الإدارة" في الاجتماع الأوضاع المالية للصندوق، وناقش الإعانات المُقدمة للعاملين بالمنشآت وفق اللوائح التنفيذية والقانونية.

وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، على استمرارية الصندوق في دعم عمال المنشآت المتضررة لمواجهة التحديات الطارئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.

وأوضح "جبران"، أن دعم الصندوق يسهم في الدور القومي له، حيث يعمل على توفير إعانات مالية للعمال في الشركات التي تواجه أزمات، مما يسهم في التعافي واستمرار عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدعم الذي يُقدمه الصندوق يأتي في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه وهو دفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية حتى تتعافى وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.