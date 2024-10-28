البداية بغزو الصحراء والتكنولوجيا.. أبو شقة يشرح طرق الاكتفاء الذاتي الغذائي

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لن نكون أمام اكتفاء ذاتي من الغذاء وفائض يدر عملة صعبة، إلا من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، والتوسع في غزو الصحراء بمشروعات عملاقة كتوشكى وخلافه، إلى زيادة الرقعة الزراعية، بما يتواءم مع طموحاتنا وما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أبو شقة، في كلمته بالجلسة العامة، اليوم الإثنين، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًّا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، بأن الدولة تلتزم بتوسيع الرقعة الزراعية، ومراعاة مستلزمات الإنتاج، وهذا لن يتأتى إلا بتمويل ميسر وبرامج ميسرة للفلاح وتطوير المهارات الزراعية والدورات التدريبية للمزارعين ودعم التكنولوجيا الزراعية وتوفير مدخلات زراعية بجودة عالية وشراء بذور ومبيدات؛ مما يساعد الفلاح على إنتاجية أفضل .

وشدد أبو شقة إلى أن الموضوع المطروح يلبي المادة 29 من الدستور؛ لأن الحاجة ماسة إلى بحث متعمق في زيادة الرقعة الزراعية.