رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو إلى إنشاء هيئة جديدة للتنمية الزراعية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن موضوع الزراعة بمفهومها الشامل والتنمية الزراعية، من الموضوعات المهمة، وتعد من أولويات الدولة المصرية في الوقت الحالي؛ نظرًا لارتباطها بالأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفي حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد الشراني، لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًّا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأضاف الجبلي: في البداية يحسب للرئيس السيسي انتباهه لذلك الموضوع المهم، منذ توليه مسؤولية البلاد، وذلك بإطلاق مشروعات قومية للتوسع الزراعي، وإنشاء أكبر محطتَين لإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والاستفادة منها في زراعة تلك المشروعات الجديدة؛ مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي يعتمد بشكل أساسي على إعادة استخدامات المياه، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع توشكى وشمال سيناء وشرق العوينات وغيرها، حيث تحقق تلك المساحات زيادة في الرقعة الزراعية تصل إلى نحو 4 ملايين فدان.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: ما نريد التركيز عليه الآن، هو الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تلك المساحة من خلال البحث العلمي والتقنيات الحديثة؛ للوصول إلى أعلى إنتاجية والاستفادة من المزايا التصديرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بنسبة في بعض المحاصيل المطلوبة.

واقترح الجبلي إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة التنمية الزراعية، على غرار هيئة التنمية الصناعية، تتولى كل الإجراءات الخاصة بالاستثمار الزراعي والمطلوبة من المستثمر، مع كل الجهات بالدولة، ليكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة وهي تلك الهيئة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يعد فرصة كبيرة لإنشاء تلك الفكرة في ظل وجود وزير الزراعة الحالي، علاء الدين فاروق، الذي يمتلك فكرًا جديدًا في التعامل مع قطاع الزراعة، ولديه دراية كاملة بكل المشكلات، ويسعى لتذليلها بشكل حقيقي.

ونوه الجبلي بأن تنفيذ ذلك المقترح يعد دفعة كبيرة في مجال التنمية الزراعية، مضيفًا أن الاستثمار الزراعي يعتمد على التسويق في الأساس، وبالتالي علينا التوسع في التصنيع الزراعي بشكل قوي، مما يؤدي بدوره إلى إنتاج زراعي قوي، كما علينا الاهتمام بالخدمات الإنتاجية في قطاع الزراعة والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الإنتاج الزراعي.