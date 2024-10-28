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أبناء الطرق الصوفية يحتفلون غدا بالليلة الختامية لمولد سيدنا الحسين

12:38 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

مولد سيدنا الحسين

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يحتفل أبناء الطرق الصوفية، غدا، بالليلة الختامية لمولد سيدنا الحسين بن علي رضي الله، بمحيط مسجده بالقاهرة.

ومن المقرر أن يحيي الليلة الختامية الشيخ محمود التهامي في مركز شباب الجمالية في تمام التاسعة من مساء غد الثلاثاء.

وأعلنت الطريقة الصوفية أن احتفالات مولد الحسين 2024، ستستمر حتى الليلة الختامية، التي ستقام يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، وتشمل الفعاليات تنظيم مجالس علمية وحلقات ذكر، ومن المتوقع أن يشارك فيها عدد كبير من المريدين كالعادة.

في الوقت نفسه، دفعت مديرية أوقاف القاهرة بعمال إضافيين لمسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، لتنظيم دخول وخروج المريدين من أبناء الطرق الصوفية الذين آتوا للاحتفال بالمولد.

وأكدت مديرية أوقاف القاهرة، استمرار فتح ضريح سيدنا الحسين أمام القادمين للاحتفال بالمولد خلال الساعات المخصصة لذلك.

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