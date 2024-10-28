"قومي حقوق الإنسان" ينعي الدكتور نبيل حلمي

كتب- محمد نصار:

ينعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور نبيل حلمي، أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجلس، في بيان الاثنين، أن الوطن فقد أحد الرموز القانونية والحقوقية التي تركت إرثًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرته وتلاميذه وأصدقائه، داعيًا أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

يذكر أن الدكتور نبيل حلمي، هو أستاذ قانون دولي بارز، وشغل منصب العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، ومن مواليد بورسعيد، ويعتبر من أحد المؤثرين في العمل العام، وأحد الأعضاء المؤسسين للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وللفقيد الكثير من المؤلفات التي وضعت بأكثر من لغة على مدار مسيرته الحافلة، كما حصل على الكثير من الأوسمة والجوائز على عمله الجاد ومؤلفاته في القانون الدولي.