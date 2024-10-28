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السكة الحديد: تشغيل عربات مكيفة فرنساوي بين القاهرة وسوهاج بداية من 30 أكتوبر

12:11 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    تشغيل عربات مكيفة فرنساوي بين القاهرة وسوهاج بداية من 30 أكتوبر (2)
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات مكيفة فرنساوي مطور بين "القاهرة - سوهاج" والعكس.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

وتقرر اعتبارًا من يوم الخميس 30/10/2024 تشغيل قطار 998 "القاهرة - سوهاج" بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوي مطور، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 01:00 ظهرًا ويصل محطة سوهاج الساعة 08:15 مساءً، ويعود بقطار 999 "سوهاج - القاهرة" على أن يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالي بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقًا للجداول المرفقة.

وأكدت الهيئة، أنه يترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقًا للجدول المرفق.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر محمد عامر الوجه القبلي محطة سوهاج
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