وظائف قيادية في محافظة الجيزة بدرجة مدير عام.. الشروط وطريقة التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن شغل بعض الوظائف القيادية من المستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة، حيث يُتاح التقديم لمدة شهر على أن ينتهي في 24 نوفمبر 2024.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، تفاصيل الوظائف المتاحة في محافظة الجيزة، وفق بيانها، كما يلي:

مدير عام الإدارة العامة للأمن

وتتبع هذه الوظيفة، الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ويتولى من يشغل هذه الوظيفة مسؤولية تطبيق إجراءات تأمين المباني والممتلكات والمعلومات لضمان أمن ديوان المحافظة والعاملين والمترددين عليها.

ويتطلب المنصب وضع خطة سنوية للإدارة، وتحديد البرامج والاحتياجات التشغيلية، كما يختص المنصب باقتراح احتياجات الموارد البشرية وتحديد الاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة الأداء، إلى جانب إعداد تقارير الأداء ومتابعة إجراءات تأمين الأفراد والمنشآت، ومن بين مهام الوظيفة أيضًا التنسيق مع الجهات الأمنية في ما يخص العاملين الجدد، أو المسافرين للخارج.

شروط التقديم والمهارات المطلوبة

ينبغي أن تتوفر في المتقدمين المهارات التالية:

القدرة على القيادة والتوجيه وإدارة الأزمات.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

الإلمام باستخدام الحاسب الآلي.

وحدد البيان شرط الخبرة بمدة لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرةً "الأول أ" أو ما لا يقل عن 17 عامًا من الخبرة العملية في مجال مشابه، بالإضافة إلى اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة للتقديم

للعاملين بالجهاز الإداري للدولة:

بيان حالة معتمد يشمل المؤهلات العلمية والخبرات والدورات التدريبية.

تقرير عن أبرز الإنجازات.

7 صور شخصية حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري:

أ) من القوات المسلحة أو الشرطة:

شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية.

مستندات تثبت المهارات والإنجازات.

صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية وشهادات الشكر.

7 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

ب) من القطاع الخاص أو الأعمال الحرة:

ما يفيد بعضوية النقابة المختصة وخبرة لا تقل عن 18 سنة.

مستندات تثبت المهارات والإنجازات.

7 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

وتقدم الطلبات يدويًا إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، شارع الأهرام. وقد شددت المحافظة على عدم قبول أي طلبات تُرسل بالبريد، وأكدت ضرورة الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي والحصول على نموذج التقديم من الإدارة العامة للموارد البشرية.

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مدير عام الادارة العامة للاحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني

يتطلب المنصب إعداد الخطة السنوية للإدارة ومتابعة التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح وتقديم مقترحات تطويرية، وتشمل المهام جمع وتحليل البيانات من كافة أنشطة الديوان والوحدات المحلية وإعدادها في صورة رقمية تسهم في تسهيل المتابعة والتقييم.

المهارات الفنية والشخصية المطلوبة

القدرة على القيادة والتوجيه.

إجادة التخطيط والمتابعة.

المعرفة الجيدة بإحدى اللغات الأجنبية.

الإلمام باستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المرتبطة بالعمل.

يجب على المتقدمين أن يكونوا قد قضوا سنة على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة "الأول أ"، أو أن تكون لديهم خبرة عملية لا تقل عن 17 عامًا، ويشترط أيضًا اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة للتقديم

للعاملين بالجهاز الإداري للدولة:

بيان حالة معتمد يشمل المؤهلات والخبرات والدورات التدريبية.

تقرير عن أبرز الإنجازات المهنية.

7 صور شخصية حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري:

أ) من القوات المسلحة أو الشرطة:

شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية.

مستندات تثبت المهارات والإنجازات.

7 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

ب) من القطاع الخاص أو الأعمال الحرة:

ما يفيد بعضوية النقابة المختصة وخبرة لا تقل عن 18 سنة.

مستندات تثبت المهارات والإنجازات.

7 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

يتم تقديم الطلبات يدويًا إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، شارع الأهرام.

وتؤكد المحافظة على عدم قبول الطلبات التي ترد بالبريد، كما يمكن الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي والحصول على نموذج التقديم من الإدارة العامة للموارد البشرية.

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