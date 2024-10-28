"الزراعة": 1.6 مليون طن قش مكبوس وحصاد 99% من الأرز وإنتاج 30 ألف طن أسمدة

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، وحتى 23 أكتوبر الجاري.

وقال تقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: تجاوزت نسبة ما تم حصاده حتى تاريخ 27 أكتوبر الجاري، بالمساحات المنزرعة بمحصول الأرز أكثر من 99٪، في 6 محافظات: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، القليوبية.

وأشار عزوز إلى أنه بلغ حتى تاريخه إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، نحو مليون و660 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه نحو 810 آلاف طن، وما تم تشوينه 624 ألف طن، لافتًا إلى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، تليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: الشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية على الترتيب.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين، بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي، أو الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله إلى أسمدة عضوية لتحسين التربة، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الأرز، والتي تؤدي إلى تلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 2284 ندوة إرشادية بالمحافظات الست.

وقال عزوز إنه تم إنتاج أكثر من 30 ألف طن من الأسمدة العضوية، نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات؛ وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي استمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم، في هذا الشأن.