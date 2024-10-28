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"النقل" تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

11:48 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد (1)
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كتب- محمد نصار:

تستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكة الحديد.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل مسير حركة القطارات.

كما أكدت الهيئة، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وزارة النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر حملة سلامتك تهمنا
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