أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تنبؤات طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس بدءًا من الجمعة المقبلة الموافق 1 نوفمبر 2024، تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس الجمعة المقبلة تشهد أمطارا متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الجمعة المقبلة تشهد أيضًا أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وأوضحت أن حالة الطقس السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر 2024 تشهد أمطارا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس تشهد أيضًا أمطارا خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

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