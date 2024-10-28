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سؤال برلماني بشأن اعتزام "الزراعة" استيراد البيض من تركيا

11:01 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

مجلس النواب

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كتب - نشأت علي:

تقدمت إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تفكير الحكومة في استيراد البيض من تركيا بدلا من حل أزمة أصحاب المزارع الداجنة.

وأكدت متى في بيان لها أن قرار الحكومة يعتبر أمرا محمودا إذا كان لفترة محددة، بهدف سد خانة نقص بيض المائدة، متسائلة ولكن إلى متى سنتغلب على هذه الأزمة من خلال إستيراد البيض من تركيا؟.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الإتجاه إلى أفكار جديدة لخلق وتجديد أساليب التربية للمزارع وإنشاء مصانع للأعلاف وزراعة كمية وفيرة من الفول الصويا الذي يدخل في صناعة الأعلاف لتوفيره للمربي وإيجاد سلالة جيدة من الدواجن.

كما شددت أيضا على ضرورة العمل على تشجيع عودة تربية الدواجن على أسطح المنازل ، كما كان يحدث في الفترة الماضية ، بهدف التصدى لأزمة البيض ، والتي ستجعلنا نستغنى عن فكرة الإتجاه إلى إستيراد البيض.

مجلس النواب تركيا إيفلين متى علاء فاروق وزير الزراعة
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