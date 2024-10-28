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رئيس شركة العاصمة الإدارية: أكثر من 50 ألف موظفين يعملون بالمدينة

10:29 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

المهندس خالد عباس

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن أرباح شركة العاصمة خلال النصف الأول من 2024 وصلت لـ 25 مليار جنيه قبل الضرائب.

واضاف عباس خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري، أن العاصمة الإدارية يعيش بها 1500 أسرة حاليا وأكثر من 50 ألف موظف.

وأكد عباس أنه يوجد 6 جامعات دولية حاليا في العاصمة الإدارية بهم أكثر من 10 آلاف طالب.

وأكد أن الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال السكان، حيث انتهينا من جميع أعمال الإنشاءات وأعمال التشطيبات.

وأكد أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية خلال ال3 سنوات المقبلة تستوعب ما يقرب من مليون مواطن.

وأشار أن المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية تضم 40 ألف فدانا، ونعمل على تخطيتها الآن.

خالد عباس العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر التطوير العقاري
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