مصدر بـ" الكهرباء": تطبيق التوقيت الشتوي يُوفر ٢٠٠ مليون دولار

كتب- محمد صلاح:

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطبيق التوقيت الشتوي، المقرر تنفيذه الخميس المقبل، سيكون له آثار إيجابية على تغير نمط استهلاك المواطنين والمحال التجارية، وفقا لدراسة أعدتها الوزارة فى وقت سابق.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الدراسة التي أعدتها الوزارة، أبرزت التأثير الإيجابي لهذا التحول على استهلاك الطاقة من خلال توفير نحو 25 مليون دولار، نتيجة تقليل استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تقليص استهلاك الكهرباء بنحو 1%، وهو ما يعادل توفير نحو ٢٠٠ مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أنه وفقًا للدراسات المقدمة من الوزارة يتميز التوقيت الشتوي بتوفير الكهرباء، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وتوفير 1% من استهلاك الكهرباء، وتخفيض كميات المازوت المستهلكة يوميا مع تراجع الإستهلاك، إذ تقل استخدام وسائل التدفئة والإضاءة.

وأكد أن التوقيت الشتوي يتميز في تحسين وظائف الجسم من خلال الحصول على عدد كافي من ساعات اليوم، بالإضافة إلى أنه يساعد طلاب المدارس والجامعات على أداء وظائفهم التعليمية.

يذكر أن الدولة تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024، بدءًا من يوم الخميس المقبل، إذ أنه من المقرر أن يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل.

وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق عن عودة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، بعد إيقاف دام حوالي 7 سنوات، لتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، والتيسير عليهم في كل المجالات، وتوفير الكهرباء، إذ صدق على القرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.