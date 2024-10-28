وفاة الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي ورئيس مكتبة مصر الجديدة

كتب-محمد فتحي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الدكتور نبيل أحمد حلمي، رئيس مكتبة مصر الجديدة، وأستاذ القانون الدولي، وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق.

يذكر أن الراحل من مواليد بورسعيد، ويعد أحد العلامات في العمل العام، بالإضافة إلى أسمه الكبير في مجال القانون الدولي، إذ صدرت له العديد من المؤلفات بعدة لغات طوال مسيرته الحافلة.

كما حصل على العدید من الأوسمة من مختلف المؤتمرات الوطنیة والدولیة، أھمھا وسام الاستحقاق من رئیس الجمھوریة في ٢٦ مارس ١٩٧٨، جائزة جامعة الزقازیق التقدیریة عام ٢٠١٤ من جامعة الزقازیق لجھوده المثمرة في المجالات العلمیة والأكادیمیة وخاصة الأبحاث القانونیة لمكافحة الإرهاب.

كما شغل منصب رئیس مجلس إدارة الجمعیة المصریة للقانون الدولي، ومنتخب بمجلس إدارة الجمعیة المصریة للقانون الدولي، عضو منتخب بمجلس إدارة جمعیة أنصار حقوق الإنسان بالقاهرة، رئیس اللجنة القانونیة بغرفة التجارة الأمریكیة بمصر.