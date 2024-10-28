كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28-10-2024، على كافة محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين 28-10-2024، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبحسب الهيئة، فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28-10-2024، جاءت كالآتي:

- درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 28.

- درجة الحرارة على الوجه البحري 27.

- درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 26.

- درجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية 26.

- درجة الحرارة على جنوب سيناء 31.

- درجة الحرارة على جنوب الصعيد 32.