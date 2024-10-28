نشرة التوك شو| مستجدات تنفيذ مشروع رأس الحكمة وتداعيات أزمة تحويل العيادات من سكني لإداري

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

نقيب الأطباء عن قرار تحويل العيادات من سكني لإداري: التكلفة سيتحملها المريض

أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن استيائه من قرار المحليات تحويل العيادات الخاصة من استخدام سكني إلى إداري، مؤكداً أن هذا القرار يمثل عبئاً إضافياً على الأطباء والمرضى على حد سواء.

وأوضح عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" أن العيادات الخاصة تختلف تماماً عن المستشفيات، فهي أماكن خدمية مرخصة لممارسة المهنة الحرة وليست أماكن تجارية.

العسكري محذرًا: تكرار زلازل إثيوبيا يهدد سلامة سد النهضة وتُنذر بهزة أرضية قوية

كشف الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، مدى تأثر سد النهضة من الناحية الإنشائية بعد تعرض إثيوبيا لزلزل تاسع خلال 30 يوما.

وأوضح "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن مثل هذه الزلزال قد يكون لها تأثير كبير على سد النهضة، خاصة إذا حدثت بالقرب من المنطقة.

رئيس شعبة الدواجن يكشف عن تكلفة كرتونة البيض الحقيقية

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية لكرتونة البيض وسعرها في الأسواق.

وأكد "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض في المزارع لا تتجاوز 110 جنيهات، في حين أنها تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 150 و160 جنيهاً.

"مبشربش حشيش بس باخد ترمادول".. تامر أمين يكشف مفاجآة في محاكمة سعد الصغير

علق الإعلامي تامر أمين، على أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ظبطت بحوزته بمطار القاهرة.

وقال "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، إن سعد الصغير بمنتهى التلقائية والعفوية رد على سؤال القاضي بشأن تعاطيه للمخدرات قائلًا: "والله العظيم مش بشرب حشيش وأعملولي تحليل ولو طلعت بشرب إعدموني، أنا باخد ترامادول بس عشان عامل عملية في رجلي وقالولي مفيد لتخفيف الألم".

أحمد موسى: شركاتنا ستدشن مدنًا جديدة في الجزائر على غرار المدن المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، أكدت على عمق العلاقات بين البلدين، معلقًا: "هناك علاقات ممتدة داخل وخارج مصر مع الأشقاء الجزائريين".

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات بين مصر والجزائر تاريخية منذ الثورة الجزائرية، موجهًا التهنئة للرئيس الجزائري على توليه ولاية جديدة، متابعًا أن هناك حفاوة في استقبال الرئيس السيسي للرئيس الجزائري اليوم، مشددًا على أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين البلدين في مختلف الملفات.

الحكومة تكشف مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن آخر مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لهذا المشروع الحيوي.

خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، على قناة الحياة، أوضح الحمصاني أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً تناول متابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي تشمل تسليم الأراضي للشركة الإماراتية المنفذة، وتعويض المواطنين المقيمين في المنطقة، وتسكينهم في المدينة الجديدة "شمس الحكمة".