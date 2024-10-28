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"حماة الوطن" يوجه الشكر للقيادات والقواعد الحزبية على الحضور المشرف بحفل حكايات الأبطال

03:32 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    حماة الوطن يوجه الشكر للقيادات والقواعد الحزبية على الحضور المشرف بحفل حكايات الأبطال (1)
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    حماة الوطن يوجه الشكر للقيادات والقواعد الحزبية على الحضور المشرف بحفل حكايات الأبطال (2)
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    حماة الوطن يوجه الشكر للقيادات والقواعد الحزبية على الحضور المشرف بحفل حكايات الأبطال (4)
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    حماة الوطن يوجه الشكر للقيادات والقواعد الحزبية على الحضور المشرف بحفل حكايات الأبطال (3)
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كتب- نشأت علي:

وجهت قيادات حماة الوطن، بالشكر للأعضاء والكوادر والقواعد الحزبية، الذين شاركوا في احتفالية "حكايات الأبطال" بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي شرفها بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويؤكد حماة الوطن، أن قدراته البشرية وقواعده الحزبية كانت على قدر المسئولية، وستظل دائما وفي مختلف الظروف العادية والاستثنائية جنبًا إلى جنب القيادة السياسية الحكيمة.

وأشار الحزب، إلى أن التمثيل المشرف من الأعضاء والكوادر الذين حضروا من كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، يكشف حجم الانتشار الواسع والتواجد الشعبي والتأثير الكبير لحماة الوطن بين أبناء الشعب المصري العظيم.

حماة الوطن احتفالية حكايات الأبطال انتصارات أكتوبر الرئيس عبدالفتاح السيسي
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