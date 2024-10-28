"الكهرباء" توفر عربات متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين على مستوى الجمهورية

كتب- محمد صلاح:

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بإعداد برنامج للمشاركة في تقديم خدمات للمواطنين خلال 100 يومًا، حيث تم تنفيذ الخطة الموضوعة لمرور السيارات المتنقلة لتقديم خدمات للمواطنين في المحافظات التابعة لكل شركة توزيع، حيث تقدم السيارات جميع الخدمات كالشحن وسداد الفواتير واستقبال الشكاوى، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

وبدء تنفيذ تواجد السيارات المتنقلة في 7 شركات توزيع بعدد 9 سيارة بالتنسيق مع المحافظات التابعة، بلغ عدد الخدمات المقدمة من خلال السيارات المتنقلة عن الفترة من 17 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر 25285 خدمة. وقد بلغ عدد الخدمات التي تم إنجازها لكبار السن ممن تعدوا الـ 60 عاما 20098 خدمة، تم تركيب 122906 عداد كودي خلال فترة المبادرة حتى تاريخه.