حفيدتان أبو زهرة تحييان حفلًا بالمتحف المصري الكبير مع الأوركسترا الملكي البريطاني

كتب- محمد شاكر:

تستضيف شركة أرابيسك الدولية، بالتعاون مع السفارة البريطانية بمصر والجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، الأوركسترا الملكي البريطاني The Royal Philharmonic Concert Orchestra بالمتحف المصري الكبير، لإقامة حفلين لأول مرة في مصر بمشاركة العازفتين العالميتين أميرة ومريم أبو زهرة.

ويقام الحفلان خلال يومي ١٥ و١٦ نوفمبر 2024، في المتحف المصري الكبير، حيث ستقدم الأوركسترا تحت قيادة المايسترو ستيڤن بيل حفلين استثنائيين بمزيج ساحر ومتنوع يجمع بين الموسيقى الكلاسيكية الخفيفة المستساغة لدى الجمهور المصري لكبار المؤلفين وأعظمهم أمثال: تشايكوفسكي، كورساكوڤ، وراڤل، بالإضافة إلى مجموعة مختارة ذات جماهيرية من موسيقى الأفلام العالمية مثل هاري بوتر، وصراع العروش، وحرب النجوم، وغيرهم الكثير في مزيج موسيقي منفرد.

الأوركسترا الملكي البريطاني The Royal Philharmonic Concert Orchestra هي أعرق مؤسسة فنية موسيقية ذات مستوى فني فريد تمثل المملكة المتحدة وعلى رأسها الملك تشارلز الثالث كراعٍ رسمي للأوركسترا التابعة للمؤسسة الملكية، والتي اشتهرت بتقديم موسيقى الأفلام العالمية في كبرى قاعات الموسيقى بالعالم سنوياً.

وتتمثل المشاركة المصرية في الحفلين بالمقطوعات الموسيقية الكلاسيكية التي ستقدمها العازفتان العالميتان الصوليست أميرة أبو زهرة، والصوليست مريم أبو زهرة بمصاحبة الأوركسترا الملكي البريطاني.

وأميرة ومريم أبو زهرة هما حفيدتا الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، والحائزتان على العديد من الجوائز في كبرى المسابقات العالمية؛ حيث حصلت أميرة أبو زهرة على الجائزة الذهبية في مسابقة ڤيرتوزوك للتلفزيون المجري، والمسابقة العالمية فريتز كرايزلر في ڤيينا، ومسابقة جريمو البلجيكية وغير ذلك الكثير من الجوائز العالمية.

كما حصلت مريم أبو زهرة على عدة جوائز منها: جائزة كسارة البندق في موسكو روسيا، وجائزة النوتة الذهبية للتلفزيون النمساوي في ڤيينا، والجائزة الأولى في مسابقة أرتور جريمو البلجيكية.

وستكون هذه الفعالية الثقافية بمشاركة الأوركسترا الملكي البريطاني في المتحف المصري الكبير، على مستوى فني راقي للغاية يعكس دور مصر الريادي في نشر الثقافة والفنون الراقية بمشاركة أبنائها وبحضور عدد من كبار الزوار.