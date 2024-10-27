"الإعلاميين" تُقرر إيقاف ياسمين الخطيب والتحقيق معها بشأن حلقة هدير عبدالرازق



كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب، واستدعائها للتحقيق معها على خلفية استضافة البلوجر هدير عبدالرزاق.

جاء قرار نقيب الإعلاميين استنادًا على مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وكان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين رصد خروقات مهنية في برنامج (شاي بالياسمين) المذاع على قناة النهار، تقديم ياسمين الخطيب.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى للخطيب فقد تم إيقافها قبل ذلك لممارستها النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

وشدد نقيب الإعلاميين على ضرورة الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين.