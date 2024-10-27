الرئيسان السيسي وتبون يؤكدان حرصهما على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين الدولتين

(أ ش أ)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون حرصهما على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين الدولتين ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب استمرار التشاور والتنسيق المستمر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل، اليوم بمطار القاهرة الدولي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة عمل وأخوة لمصر، حيث اصطحب الرئيس السيسي ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أجريا مباحثات معمقة، تضمنت تأكيد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والجزائر، وما يجمع الدولتين من أواصر أخوة شعبية متجذرة في التاريخ.

وفي ذلك الإطار، شدد الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدين مسئولية المجتمع الدولي عن حماية المدنيين من الاعتداءات الجسيمة التي يتعرضون لها، وأكدا كذلك ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول الرئيسان الأوضاع في القارة الإفريقية، حيث أشار إلى أهمية التنسيق المشترك بما يضمن مصالح القارة ويدعم جهودها التنموية، مشددين على حرصهما على دعم جهود السلم والأمن بالقارة الإفريقية.

وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً عرضا خلاله أهم مجريات المباحثات.