العسكري محذرًا: تكرار زلازل إثيوبيا يهدد سلامة سد النهضة وتُنذر بهزة أرضية قوية

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، مدى تأثر سد النهضة من الناحية الإنشائية بعد تعرض إثيوبيا لزلزل تاسع خلال 30 يوما.

وأوضح "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن مثل هذه الزلزال قد يكون لها تأثير كبير على سد النهضة، خاصة إذا حدثت بالقرب من المنطقة.

وأشار أستاذ الاستشعار عن بعد، إلى أن الزلزال التي وقعت في إثيوبيا مؤخراً تبعد حوالي 500 كيلومتر عن سد النهضة، ولكن هذا لا يعني أن السد في مأمن من الخطر، خاصة وأن منطقة الفالق الإفريقي تشهد نشاطاً زلزالياً متزايداً.

ودعا أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تطورات محتملة، مشدداً على أهمية إجراء دراسات جيولوجية شاملة للمنطقة المحيطة بالسد، وتقييم سلامته بشكل دوري.