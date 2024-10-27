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رئيس شعبة الدواجن يكشف عن تكلفة كرتونة البيض الحقيقية

09:37 م الأحد 27 أكتوبر 2024

أسعار كرتونة البيض

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية لكرتونة البيض وسعرها في الأسواق.

وأكد "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض في المزارع لا تتجاوز 110 جنيهات، في حين أنها تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 150 و160 جنيهاً.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود بشكل أساسي إلى جشع التجار، الذين يستغلون الظروف الحالية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وطالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية؛ الدولة بالتدخل العاجل لضبط الأسواق ومنع التجار من استغلال المواطنين.

وأكد رئيس الشعبة، أن حق المواطن في الحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة هو حق مشروع، وأن الدولة ملزمة بتوفير هذه السلع بأسعار عادلة، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يقومون برفع الأسعار بشكل غير مبرر.

أسعار كرتونة البيض شعبة الدواجن عبدالعزيز السيد
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