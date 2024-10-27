والدة الطفل أنس تنهار بالبكاء: كنت بزغرد والرئيس بيحضنه

كتب- حسن مرسي:

عبر الطفل أنس حسين اللاعب في نادي أسوان، عن سعادته بمصافحته للرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية اتحاد القبائل العربية، قائلا: "كنت في سعادة لا توصف و نفسي أكون زي شيكابالا ومحمد صلاح، وألعب في أحد الأندية الكبيرة زي النادي الأهلي أو الأندية العسكرية وحاليا أنا مركز في مدرستي".

من جانبها عبرت دعاء المشير، والدة الطفل أنس، خلال استضافتها في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة cbc اليوم، عن فرحتها بابنها بزغروده داخل الاستديو، قائلة: " كنت بزغرد وهو الرئيس بيحضنه، والمشاعر مختلطة ما بين الفرحة والبكاء، أنس ابنى وهو صحبى مش ابنى، واللى محققتوش بحققه فيه، ومتطلعة وحابة يكون أحسن منى، ومن أى حد فى الدنيا، وساعدته وبقدم له الدافع للارتباط بالنادى فى أسوان، ودى طاقة إيجابية بوظفها فيه" .

وأضافت: "ربنا كرمني وطبطب عليا بطريقته وخلاني شفت الرئيس السيسي وابنى سلم عليه.. وأثناء حديثها بكت الأم فطبطب عليها ابنها أنس وحضنها، مؤكدة :"ربنا بيقولى متزعليش وتعبك مش هيروح هدر، وكملى".

وأكدت :"نظرة الفرح اللى فى عيون أنس وآيتن وآلاء بتنسينى أى حاجة صعبة، وانا عاوزة ولادي أحسن ناس في الدنيا، وربنا يدى كل واحد على أد طاقته والصابر على البلاء ربنا يأجره".