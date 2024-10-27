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الإعلامي أحمد الشريف يعلن عودة برنامجه لدعم الزمالك.. ويكشف اسم الممول

08:49 م الأحد 27 أكتوبر 2024

أحمد الشريف

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كتب- محمد عمارة:
كشف الإعلامي أحمد الشريف، عن عودة برنامجه "ملعب الشريف" على فضائية ETC، بهدف دعم نادي الزمالك.

وقال "الشريف"، لمصراوي، إنه من المقرر عودة البرنامج خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المستشار مرتضى منصور لا يدعم البرنامج قائلا: "لا أقبل ذلك من الأساس"، مضيفًا أن حبه للزمالك وليس للأشخاص، ومرتضى منصور أخ غالي ولكن أرفض هذا.

وأشار إلى أن برنامجه ملعب الشريف سيكون من إنتاج القناة نفسها وسوف يُذاع يومين في الأسبوع الجمعة والسبت.

وكان الإعلامي أحمد الشريف قد أكد في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزمالك محتاج ابنائه لذلك قررت عودة برنامج ملعب الشريف بشكل وبصوره مختلفه تمامًا لخدمه نادينا العظيم نادي الزمالك انتظروني قريبا.. عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وإفريقيا والعالم كله".

ملعب الشريف أحمد الشريف Etc
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