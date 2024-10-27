الحكومة تكشف مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة

كتب- حسن مرسي:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن آخر مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لهذا المشروع الحيوي.

خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، على قناة الحياة، أوضح الحمصاني أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً تناول متابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي تشمل تسليم الأراضي للشركة الإماراتية المنفذة، وتعويض المواطنين المقيمين في المنطقة، وتسكينهم في المدينة الجديدة "شمس الحكمة".

وأكد متحدث الوزراء، على حرص الحكومة على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، حيث يتم تقديم تعويضات نقدية لهم بالإضافة إلى توفير أراضٍ بديلة في مدينة شمس الحكمة لبناء منازل جديدة، مع تيسير كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ولفت الحمصاني إلى أن الجهات المعنية تعمل على قدم وساق لإدخال المرافق والخدمات الأساسية إلى مدينة شمس الحكمة، وذلك لضمان حياة كريمة للمواطنين الجدد. كما أكد على أن الحكومة تتابع عن كثب سير العمل في المشروع والتزامها بالجدول الزمني المحدد.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة تقترب من الانتهاء، وأن الحكومة ستبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع قريباً.

وأكد على أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية في مصر، وأن مدينة رأس الحكمة ستكون نموذجاً يحتذى به في المدن الجديدة.