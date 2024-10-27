حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل نظيره الجزائري.. وآلية جديدة لحجز مواقع حجاج السياحة

كتب-محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي: اللجنة التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبًا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اللجنة التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر ستنعقد فى القاهرة قريبا.

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أول تعليق من "الكهرباء"حول تقسيط قيمة المقايسات والعدادات للمخالفين وسارقي التيار

قال منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بإلغاء تقسيط قيمة العداد والمقايسة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي سيتم تنفيذه على كبار المشتركين فقط وفقا لتعاملاتهم مع البنوك وذلك لتخفيف الأعباء المالية على شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

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نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، الذي ينص على إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

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الحكومة تبحث آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية.

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الطقس غدا.. الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة في هذه الأوقات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية غدًا الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024.

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بـ40 ألف ريال.. آلية جديدة لحجز مواقع حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن آلية مستحدثة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض)، والتي تتطلب سداد الرسوم المحددة مسبقًا عبر المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، حيث تهدف الآلية إلى منح البعثات التي تنهي إجراءاتها في وقت مبكر الفرصة لاختيار المواقع المفضلة لحجاجها.

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