بـ40 ألف ريال.. آلية جديدة لحجز مواقع حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن آلية مستحدثة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض)، والتي تتطلب سداد الرسوم المحددة مسبقًا عبر المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، حيث تهدف الآلية إلى منح البعثات التي تنهي إجراءاتها في وقت مبكر الفرصة لاختيار المواقع المفضلة لحجاجها.

وأكدت غرفة السياحة، بحسب خطاب لها، حصل مصراوي على نسخة منه، أن التنسيق تم مع وزارة السياحة والآثار لضمان تجاوز السلبيات التي تم مواجهتها خلال الموسم المنصرم لذا، فقد أصبح على شركات السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي سداد مبلغ مالي محدد بالريال السعودي، وفقاً لمستوى الخدمة المقدمة، وذلك في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2024. وحددت غرفة السياحة المبالغ على النحو التالي:

خمس نجوم: 40,000 ريال سعودي.

الاقتصادي: 30,000 ريال سعودي.

البري: 20,000 ريال سعودي.

وشدد البيان، على أن الإيداع يجب أن يكون بالريال السعودي، حصراً عبر البنك العقاري المصري العربي، إلى حساب مكتب شؤون حج مصر - سياحة، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مشيراً إلى أهمية إتمام الإيداع قبل الساعة 12 ظهراً.

وأرفقت الغرفة بيانات الحساب البنكي كالتالي:

اسم البنك: البنك العقاري المصري العربي

رقم الحساب: 10400336605020002504

رقم IBAN: EG3300070004502025104000336600

وطالبت الغرفة شركات السياحة بكتابة اسم الشركة ورقم الترخيص في وصف عملية الإيداع أو التحويل لضمان إتمام الإجراءات بشكل دقيق وسلس.