مفتي الجمهورية: نولِي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الإفتائية

(أ ش أ):

قال مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، إن دار الإفتاء تولِي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب، التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الإفتائية، وكذلك تحرص على نقل خبراتها لطلاب العلم الشرعي من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال احتفال دار الإفتاء، اليوم الأحد، بتخريج دفعة جديدة من طلبة تايلاند المشاركين في البرنامج التدريبي "منهجية بناء الفتوى ومكافحة الفكر المتطرف"، حيث سلم فضيلة المفتي رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، شهاداتِ التخرُّج للطلبة المتدربين.

وأشار فضيلة المفتي إلى استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للوافدين، وتدريبهم على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية متنوعة، مؤكدًا دور الطلبة الخريجين المستقبلي في خدمة الإسلام والمجتمع.

وأضاف - في رسالته للطلاب الخريجين - "أنتم تشكلون نواة مستقبلية للدعوة الإسلامية المعتدلة في بلدكم، وأدعوكم لأن تكونوا خير سفراء للدين والوطن والمؤسسة التي نهلتم من علمها"، مشيرًا إلى أن ما تلقوه من تدريب يعد بداية طريق مليء بالتحديات، لكنهم على ثغر عظيم من ثغور الدين، وأن عليهم أداء رسالتهم بوعي وإخلاص.

وتابع "أنتم مؤتمنون على علم يجب أن يُنقل بحكمة واعتدال، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل راعٍ مسؤول عن رعيته، وأوصيكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى في القول والعمل، وأن تلتزموا المنهج الوسطي في نشر العلم؛ لأن الله سيسأل كل شخص عما تولى مسؤوليته".

كما دعا فضيلته الخريجين إلى تمثيل دار الإفتاء بأفضل صورة، قائلًا "إن هذه الدار المباركة كانت وستظل منارةً لنشر الاعتدال والوسطية، ونأمل أن تنقلوا هذه الرسالة إلى مجتمعكم بروح التآخي والسماحة".

من جانبهم..أعرب الخريجون عن امتنانهم للخبرات والمعارف التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم، مؤكدين عزمَهم على المضي قدمًا في مسار الدعوة بخطًى ثابتة وملتزمة بتعاليم الإسلام السمحة.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية قد عقدت دورة تدريبية بعنوان "منهجية بناء الفتوى ومكافحة الفكر المتطرف"، بحضور 87 متدربًا ومتدربة مرشحين من سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة، برعاية وإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لمدة 5 أيام خلال الفترة (13 - 17) أكتوبر الحالي.