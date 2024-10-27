عضو بـ"غرفة السياحة": قرار جديد يُلزم بعض السيدات بتصريح مسبق للسفر إلى السعودية

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن المطارات المصرية بدأت في تنفيذ قرار جديد يلزم بعض السيدات بالحصول على تصريح مسبق قبل السفر.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن القرار الجديد يلزم السيدات من الفئات المهنية المحددة في جواز السفر مثل "ربة منزل، دبلوم، بدون عمل" بالحصول على تصريح مسبق من إدارة الجوازات عند رغبتهم في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، مع ضرورة التأكد من جدية مبررات السفر.

وحصل موقع "مصراوي" على نص الخطاب المرسل إلى الشركات والوكلاء، والذي جاء فيه التأكيد على أنه اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، ووفقًا لتعليمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بجمهورية مصر العربية، يجب على السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر إلى السعودية سواءً للزيارة أو العمل، تقديم طلب الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات، مع التأكيد على ضرورة توافر مبررات واضحة للسفر، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بالسفر من دون هذا التصريح.

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